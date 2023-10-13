المفتى: الفتاوى هدفها مصلحة المجتمع وما دون ذلك يحتاج لإعادة النظر (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، إن الفتوى تحافظ على المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أنها إذا لم تكن محققة لاستقرار اجتماعي وفكري وتحقق المصلحة، فلا بد فى إعادة النظر فيها.



وتابع مفتي الديار المصرية، خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية الناس: "مقصود الشارع سبحانه وتعالى، هو تحقيق خمس كليات ضرورية، وهى حفظ الدين والمال والعرض والنفس، والعقل، وبالتالى هناك أمور لا بد أن نحافظ عليها، وهي الكليات الخمس، ولن تتحقق إلا فى وجود مجتمع ووطن وإنسان مستقر".



وأوضح "علام" أن دار الإفتاء تحرص على أن تكون الفتاوى تحافظ على استقرار المجتمع، لافتًا إلى أنه تم إنشاء مرصد للاستشراف المستقبلي للفتوى، لأن الفقه له آفاق واسعة يبحث فى الماضى والمستقبل.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.



وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.