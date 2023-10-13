إصابة عمرو نصوحى مقدم برنامج كابيتانو مصر بسبب تحدى "الدبل كيك"

تعرض مذيع برنامج "كابيتانو مصر" عمرو نصوحي، لإصابة أثناء محاولة تنفيذ "دبل كيك" خلال شرح التحدي بين لاعبي فريقي الكابتن سمير كمونة وعلاء ميهوب.

على الفور تدخل الفريق الطبي بالبرنامج للتعامل مع الإصابة التي تسببت في قلق الجميع بالملعب، وبعد إتمام الشفاء أكمل عمرو الحلقة المذاعة على فضائية On E.

وحضر الحلقة الكابتن سيف زاهر وابنته ليلى، التي شاركت في التحدي بين الفريقين وأبهرت من حضر بركلها للكرة.

“كابيتانو مصر”

يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".