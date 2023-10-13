الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إصابة عمرو نصوحى مقدم برنامج كابيتانو مصر بسبب تحدى "الدبل كيك"

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة

تعرض مذيع برنامج "كابيتانو مصر" عمرو نصوحي، لإصابة أثناء محاولة تنفيذ "دبل كيك" خلال شرح التحدي بين لاعبي فريقي الكابتن سمير كمونة وعلاء ميهوب.

على الفور تدخل الفريق الطبي بالبرنامج للتعامل مع الإصابة التي تسببت في قلق الجميع بالملعب، وبعد إتمام الشفاء أكمل عمرو الحلقة المذاعة على فضائية On E.

وحضر الحلقة الكابتن سيف زاهر وابنته ليلى، التي شاركت في التحدي بين الفريقين وأبهرت من حضر بركلها للكرة.

كاف يكشف مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الإفريقية 2023

“كابيتانو مصر” 

يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".

عمرو نصوحي عمرو نصوحي مقدم برنامج كابيتانو مصر كابيتانو مصر الدبل كيك برنامج كابيتنو مصر سمير كمونة علاء ميهوب سيف زاهر

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا

آخر أخبار سعر كيلو السكر اليوم 2023 في الأسواق

"القاهرة الإخبارية" تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على كادرها وتحمله مسئولية سلامة الطاقم

أحمد الطاهرى: انقطاع الاتصال مع طاقم "القاهرة الإخبارية" فى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا