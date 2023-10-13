عبدالواحد النبوى: لدينا وثائق ترصد دور الشعب المصرى قبل الحرب وبعدها

قال الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق وأستاذ التاريخ وصاحب مؤلفات عديدة في الملف الفلسطيني، لدينا وثائق ترصد دور الشعب المصري، وكيف عملت الوزارات المصرية جميعها قبل الحرب وأثناء الحرب وبعدها.

وأضاف الدكتور عبدالواحد النبوي، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، أن أهمية ودور هذه الوثائق تتمثل في إعطائنا التعريف بالشعب المصري، لافتًا إلى أنه كان يوجد مصريون يعملون في شركة المقاولات المصرية العامة في أوغندا يرسلون تبرعًا للمجهود الحربي بشهر من راتبهم.

لا توجد حالة سرقة واحدة

وأشار إلى أنه يوجد تقرير لعقيد في الشرطة يعمل في المرور على نقاط الشرطة من أجل التأكد من الأمن والاستقرار، فلا توجد حالة سرقة واحدة تمت، وبالتالي هذا يكشف عن معدن الإنسان المصري ومدى إحساسه بالمسئولية.

وأوضح أنه توجد تقارير بردود أفعال الوكالات العالمية عن هزيمة 1967م، وقد كانت كل الوكالات العالمية تقول بأن المصريين لن تقوم لهم قائمة.