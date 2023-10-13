الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالواحد النبوى: لدينا وثائق ترصد دور الشعب المصرى قبل الحرب وبعدها

الدكتور عبد الواحد
الدكتور عبد الواحد النبوي

قال الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق وأستاذ التاريخ وصاحب مؤلفات عديدة في الملف الفلسطيني، لدينا وثائق ترصد دور الشعب المصري، وكيف عملت الوزارات المصرية جميعها قبل الحرب وأثناء الحرب وبعدها. 

وأضاف الدكتور عبدالواحد النبوي، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، أن أهمية ودور هذه الوثائق تتمثل في إعطائنا التعريف بالشعب المصري، لافتًا إلى أنه كان يوجد مصريون يعملون في شركة المقاولات المصرية العامة في أوغندا يرسلون تبرعًا للمجهود الحربي بشهر من راتبهم. 

لا توجد حالة سرقة واحدة 

وأشار إلى أنه يوجد تقرير لعقيد في الشرطة يعمل في المرور على نقاط الشرطة من أجل التأكد من الأمن والاستقرار، فلا توجد حالة سرقة واحدة تمت، وبالتالي هذا يكشف عن معدن الإنسان المصري ومدى إحساسه بالمسئولية.

وأوضح أنه توجد تقارير بردود أفعال الوكالات العالمية عن هزيمة 1967م، وقد كانت كل الوكالات العالمية تقول بأن المصريين لن تقوم لهم قائمة. 

عبدالواحد النبوي حرب اكتوبر نصر أكتوبر 50 سنة انتصارات اكتوبر وثائق نصر أكتوبر

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا

آخر أخبار سعر كيلو السكر اليوم 2023 في الأسواق

"القاهرة الإخبارية" تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على كادرها وتحمله مسئولية سلامة الطاقم

أحمد الطاهرى: انقطاع الاتصال مع طاقم "القاهرة الإخبارية" فى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا