جمال شقرة: نابليون بونابرت أول من فكر فى إنشاء وطن لليهود

أكد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر جمال شقرة، أن هناك الكثير من الأطماع في المنطقة العربية منذ القرن السادس عشر، وخاصة في شبه جزيرة سيناء، حيث جاء ذلك خلال استضافته ببرنامج "حقائق وأسرار" والمذاع على قناة صدى البلد الفضائية.

واستشهد شقرة، بأن هناك وثائق عثمانية أثبتت ذلك، حيث انتبهوا لاستيطان اليهود بمنطقة سانت كاترين، وبعد ذلك جاء الكثير من الحملات الغربية والتي كانت تسمى بحملة الشرق، والتي تمثلت في حملة بونابرت.

نوه شقرة، بأن نابليون بونابرت، هو أول من فكر في إنشاء وطن ودولة لليهود، حيث يعتبر أول من غرس فكرة الاستيطان في عقول الكثير من اليهود.

كما كان يسعى بونابرت، لإنشاء إمبراطورية رأسمالية فرنسية وأن تكون مصر هي المركز لهذه الإمبراطورية، الأمر الذي جعل الكثير من اليهود في ذلك الوقت يقومون بإنشاء جمعيات لجمع الأموال من أجل تنفيذ هذا المخطط.