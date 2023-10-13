الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: كلمة الرئيس وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته بضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصري، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية.

وقالت النائبة أمل سلامة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته بضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وحصوله على حقوقه المشروعة وفق مقررات الشرعية الدولية، وعدم الحيد بالقضية الفلسطينية إلى مسارات أخرى، مع ضرورة إخراج المدنيين والأطفال من دائرة الانتقام الغاشم، وتجنب العقاب الجماعي والحصار والتجويع والتهجير، وضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني بشكل عاجل.

برلمانية: كلمة الرئيس وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته بضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

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وأضافت أن مصر موقفها ثابت وراسخ من القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، حيث أكد الرئيس السيسي أن سعى مصر للسلام يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين، لكي يتوقف صراخ الأطفال ونحيب الأمهات وبكاء الأرامل، وعدم تدهور الأحوال الإنسانية والعودة فورًا للمسار التفاوضي من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، والتأكيد على أن مصر لن تتخلى عن أشقائها الفسطينيين.

وحذرت النائبة أمل سلامة من استغلال البعض تلك الأحداث لإثارة الفتنة والبلبلة ونشر الفوضى، مطالبة بضرورة التصدي بكل حسم للشائعات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، وأن ينتبه المصريون لخطورة الأوضاع في الدول على حدودنا الشرقية والغربية والجنوبية، مشددة على ضرورة الحفاظ على خلف القيادة السياسية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ولكي تظل مصر فى صدارة الأمم وأن ينعم شعبها بحياة كريمة.

النائبة أمل سلامة حقوق الانسان مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الكليات العسكرية

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