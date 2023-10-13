"JP Morgan" تحذر من أن العالم قد يواجه "أخطر الأوقات" منذ عقود

حذر جيمي ديمون، رئيس بنك جيه بي مورجان، من أن العالم ربما يعيش "أخطر وقت شهده العالم منذ عقود" بينما تستعد إسرائيل لشن هجوم بري متوقع على غزة.

وقال إن الصراع المتصاعد يمكن أن يكون له "تأثيرات بعيدة المدى" على أسعار الطاقة وتكاليف الغذاء والتجارة الدولية والعلاقات الدبلوماسية، في الوقت الذي أعلن فيه بنك جيه بي مورجان تشيس، أكبر بنك في أمريكا، عن أرباحه للربع الأخير.

وبينما أعلن البنك عن مجموعة قوية أخرى من النتائج، حذر ديمون من أن أسعار الفائدة قد ترتفع أكثر في الولايات المتحدة، مع تضاؤل مدخرات المستهلكين.

وقال ديمون، قد يكون للحرب في أوكرانيا، التي تفاقمت بسبب هجمات الأسبوع الماضي على إسرائيل، تأثيرات بعيدة المدى على أسواق الطاقة والغذاء والتجارة العالمية والعلاقات الجيوسياسية، ربما يكون هذا هو أخطر وقت شهده العالم منذ عقود.

واضاف "بينما نأمل في الأفضل، فإننا نجهز الشركة لمجموعة واسعة من النتائج حتى نتمكن من تقديم الخدمات للعملاء باستمرار بغض النظر عن البيئة."

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغ ديمون الموظفين أنه تم التأكد من سلامة موظفي جي بي مورغان في المنطقة.

وكتب في مذكرة داخلية وفق صحيفة الجارديان، إن الهجوم الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي على إسرائيل وشعبها وما نتج عنه من حرب وسفك دماء هو مأساة رهيبة”.

وفي مذكرة لاحقة، أخبر الموظفين أيضًا أن الصراع في الشرق الأوسط سيكون له "آثار مضاعفة تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة".

الشركات العالمية تحاسب موظفيها

سارعت الشركات العالمية في الأيام الأخيرة إلى محاسبة موظفيها وصياغة التعليقات العامة على التطورات، ووصف أنطونيو نيري، الرئيس التنفيذي لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز، هجوم السبت الذي شنته حماس بأنه "غير مبرر وغير مبرر".

وفي بيان صدر إلى جانب أرباح البنك يوم الجمعة، قال ديمون إن الشركات والمستهلكين الأمريكيين "يظلون بصحة جيدة بشكل عام"، لكنه أشار إلى أن الأمريكيين "ينفقون احتياطياتهم النقدية الزائدة".

وبينما يفكر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الخطوات التالية لحملته بشأن نمو الأسعار، قال: "إن أسواق العمل الضيقة باستمرار، فضلاً عن مستويات الدين الحكومي المرتفعة للغاية مع أكبر عجز مالي في وقت السلم على الإطلاق، تزيد من مخاطر بقاء التضخم مرتفعاً وأن أسعار الفائدة سترتفع أكثر من هنا."

وقفز صافي أرباح بنك جيه بي مورجان بنسبة 35% إلى 13.15 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر، وارتفعت إيرادات البنك بنسبة 22% إلى 39.87 مليار دولار.

وساعد استحواذها على بنك فيرست ريبابليك المنهار، والذي فشل في أعقاب أسابيع من الاضطرابات في القطاع المصرفي في وقت سابق من هذا العام، في رفع صافي دخل الفائدة في بنك جيه بي مورجان ــ الفارق بين ما يكسبه من القروض وما يدفعه على الودائع ــ إلى مستوى مرتفع بالكامل الوقت عالية.

ارتفعت أسهم بنك جيه بي مورجان بنسبة 1.8٪ خلال تعاملات ما قبل السوق في نيويورك يوم الجمعة.