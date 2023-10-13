الصحة: ختام المرحلة الثانية من حزمة البرامج التدريبية للأطباء المكلفين بـ11 محافظة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ختام المرحلة الثانية من حزمة البرامج التدريبية المقدمة للأطباء الجدد، دفعة مارس 2023، المكلفين بمنشآت الرعاية الأولية، وذلك لتهيئتهم لأداء مهامهم في بداية عملهم.

الارتقاء بمستوى الأداء في تقديم الخدمات الصحية لأطباء التكليف الجدد

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحزمة التدريبية تأتي بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، للارتقاء بمستوى الآداء في تقديم الخدمات الصحية لأطباء التكليف الجدد وتنمية مهارتهم الإكلينيكية.

وقالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن الحزمة التدريبية انطلقت كمرحلة ثانية في 11 محافظة، شملت (دمياط، المنيا، قنا، سوهاج، الوادي الجديد، البحر الأحمر، بني سويف، أسيوط، شمال سيناء، الدقهلية، البحيرة)، بإجمالي 14 دورة تدريبية.

وأضافت رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة التدريبات المقدمة للأطباء المكلفين تتضمن كل ما يحتاجه الطبيب للعمل بكفاءة داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية، وتشمل محاضرات نظرية وعملية بمجموع 144 ساعة تدريبية.

ولفتت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، إلى تدريب 420 طبيبًا حتى الآن، وجار استكمال باقي مراحل الحزمة التدريبية، لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية في وزارة الصحة والسكان.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 521 ألفا و14 مواطنا، من خلال مستشفيات الأمراض الصدرية التابعة للوزارة، وذلك في الفترة من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر 2023، ضمن حملة «100 يوم صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات المقدمة في مستشفيات الصدر خلال الفترة المشار إليها، تضمنت استقبال 17 ألفا و181 حالة مرضية في الأقسام الداخلية والرعايات المركزة، و369 ألفا و32 حالة بالعيادات الخارجية، و36 ألفا و76 حالة بالعيادات المسائية، و115 ألفا و906 حالات بأقسام الطورئ.