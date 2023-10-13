القاهرة الإخبارية: الهدوء الحذِر سيد الموقف داخل مدينة القدس

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس، إن الهدوء الحذر هو سيد الموقف داخل مدينة القدس المحتلة عقب لحظات دامية ومواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين، كانت قد عاشتها شوارع المدينة متمثلة بوضع متاريس حديدية عند مداخل الأبواب الرئيسية كـ"الساهرة والعمود والأسباط".

وأضافت أبو شمسية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك تجفيفًا للوجود الفلسطيني داخل باحات المسجد الأقصى، حيث منع الاحتلال الإسرائيلي المصلين من الدخول لباحات الأقصى وحدد أعمار من يسمح لهم بالدخول، حيث أدى 5 آلاف مصلٍ فقط صلاة الجمعة على عكس الظروف العادية التي يصل فيها معدل المصلين داخل الأقصى في يوم الجمعة إلى 50 ألف مصلٍ.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن شبان القدس حاولوا تحويل شوارعهم إلى مساجد فقامت قوات الاحتلال بالاعتداء عليهم بالقنابل المعدية وقنابل الصوت والغاز.