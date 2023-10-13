الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أحد مرافقى بلينكن: إسرائل مستعدة لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين فى غزة

غزة
غزة

قال مسئول أمريكي، اليوم الجمعة، إن إسرائيل مستعدة لإنشاء مناطق آمنة  للمدنيين داخل غزة، مع تزايد احتمالات الاجتياح البري للقطاع المحاصر.

وأوضح المسئول، طالبًا عدم ذكر اسمه للصحفيين، على متن الطائرة التي كانت تقل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من عمان إلى الدوحة، أن أحد الأمور التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات في تل أبيب، أمس الخميس، هي "الحاجة إلى إنشاء بعض المناطق الآمنة التي يمكن للمدنيين أن ينتقلوا إليها".

وأضاف المسئول أن "الإسرائيليين أوضحوا أنهم ملتزمون بذلك"، على حد قوله.

ومنذ السبت، أعلنت إسرائيل تشديد الحصار على قطاع غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إسرائيل، الإثنين، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.

وتواصل المقاتلات الحربية الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن دمار هائل بالمقدرات المدنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات آلاف السكان.

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