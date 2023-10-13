الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: إخلاء السكان من غزة "أمر شاق"

جون كيربي
جون كيربي

اعتبر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن دعوة الاحتلال لإخلاء أكثر من مليون شخص من شمال غزة خلال 24 ساعة "أمر صعب".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض لشئون الأمن القومي، جون كيربي، لشبكة "سي إن إن": "نحن نفهم ما يحاولون القيام به، إنهم يحاولون نقل المدنيين بعيدًا عن الأذى".

وأضاف: "الآن أصبح الأمر صعبًا، إنهم مليون شخص، وهى بيئة حضرية كثيفة للغاية. إنها بالفعل منطقة قتال، لذلك لا أعتقد أن أحدًا يقلل من شأن التحدي هنا المتمثل في تنفيذ عملية الإخلاء هذه"، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وكالة "فرانس برس".

 

نقل سكان بلدات غلاف غزة إلى إيلات

كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن سلطات الاحتلال، بدأت اليوم الجمعة، إخلاء بلدات قريبة من قطاع غزة من سكانها.

 

وذكرت تقارير صحفية أن حوالي 10 آلاف إسرائيلي أجلوا من بلدات غلاف غزة، إلى مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر جنوبي إسرائيل.

وكانت بلدات ومستوطنات قطاع غزة هدفًا لصواريخ حركة حماس على مدار الأيام القليلة الماضية.

وتتزامن هذه التحركات مع صدور أوامر من جيش الاحتلال لسكان غزة، بإخلاء شمال القطاع والتوجه إلى جنوبه خلال 24 ساعة.

وتشير الخطوات الإسرائيلية توازيًا مع شن غارات عنيفة على غزة، إلى هجوم بري وشيك على القطاع متوقع خلال ساعات.

هذا، وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، في حين أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم العسكري على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" يركز على القضاء على كبار قادة الحركة، بما في ذلك رئيسها يحيى السنوار.

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