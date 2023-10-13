تنطلق 13 يناير.. الجدول الكامل لمباريات الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية 2023

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن جدول مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والمقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023، في 13 يناير المقبل، بالمباراة الافتتاحية التي تجمع كوت ديفوار (الدولة المضيفة)، وغينيا بيساو، على الملعب الأوليمبي الحسن واتارا، في أبيدجان، في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي (العاشرة بتوقيت القاهرة).

ويشهد اليوم التالي (14 يناير)، 3 مباريات، الأولى ستجمع نيجيريا X غينيا الإستوائية، في الثانية ظهرًا (الرابعة بتوقيت القاهرة) على الملعب الأوليمبي الحسن واتارا بأبيدجان.

المباراة الثانية، تجمع مصر وموزمبيق، في الخامسة مساء (السابعة مساء بتوقيت القاهرة)، في أولى مباريات المجموعة الثانية التي يستضيفها ملعب (فيليكس هوفيه بوانيه) بأبيدجان.

المباراة الثالثة، في اليوم الثاني، ستجمع غانا والرأس الأخضر، في الثامنة مساءً (العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة) على نفس الملعب، ضمن المجموعة الثانية للبطولة.

وستنطلق منافسات المجموعة الثالثة، يوم 15 يناير، حيث يلتقي منتخب السنغال نظيره جامبيا، في الثانية ظهرًا (الرابعة بتوقيت القاهرة)، على ملعب (تشارلز كونان باني) بالعاصمة ياموسوكرو.

ويلتقى منتخبا الكاميرون وغينيا في الخامسة مساء (السابعة مساء بتوقيت القاهرة)، على نفس الملعب، في إطار المجموعة ذاتها.

وبعدها، يلتقي منتخبا الجزائر وأنجولا، في مباراة افتتاح المجموعة الرابعة، والتي ستقام في الثامنة مساءً (العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة) على ملعب (السلام) في بواكي.

ويلتقي منتخبا بوركينا فاسو وموريتانيا، يوم السادس عشر من يناير، ضمن المجموعة الرابعة، وذلك في الثانية ظهرًا (الرابعة بتوقيت القاهرة) على نفس الملعب.

وبعدها تنطلق مباريات المجموعة الخامسة، بمباراة ستجمع تونس وناميبيا، في الخامسة مساء (السابعة مساء بتوقيت القاهرة)، على ملعب (أمادو جون كوليبالي) بمدينة كوروجو.

وتختتم مباريات ذلك اليوم، بمواجهة ستجمع مالي وجنوب إفريقيا، على نفس الملعب، في الثامنة مساءً (العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة).

وتنطلق يوم السابع عشر من يناير، مباريات المجموعة السادسة، حيث سيواجه منتخب المغرب، نظيره التنزاني، في الخامسة مساء (السابعة مساء بتوقيت القاهرة)، على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو.

وبعدها، يلتقي منتخبا الكونغو الديمقراطية وزامبيا، على نفس الملعب، في الثامنة مساءً (العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة)، في آخر لقاءات الجولة الأولى للبطولة.

جدول مباريات الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية 2023