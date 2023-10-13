إقبال كبير من أهالى الفيوم للتبرع بالدم لصالح الفلسطينيين (صور)

شهد اليوم الجمعة، إقبال أبناء الفيوم، على التبرع بالدم لمصابي غزة، حيث تطوع العشرات من الشباب لتنظيم تبرع الأهالي ومساعدة الأطقم الطبية.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الحملة الشعبية التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهي حملة شعبية للتبرع بالدم لإنقاذ حياة أشقائنا في غزة وفلسطين تحت شعار (دمنا واحد).

وكان قد أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، في محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بميدان المسلة وأمام استاد الفيوم الرياضي لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارات متنقلة، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

يأتى ذلك بالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.



وفى السياق ذاته، أكد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى مواصلة جهوده فى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

تبرع أهالي الفيوم بالدم لمصابي غزة

تبرع أهالي الفيوم بالدم لمصابي غزة

تبرع أهالي الفيوم بالدم لمصابي غزة

تبرع أهالي الفيوم بالدم لمصابي غزة