السفير الفلسطينى فى روسيا: مصر هى الرئة التى يتنفس بها أهالى قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها بأن السفير الفلسطيني في روسيا قال إن مصر هي الرئة التي يتنفس بها أهالي فلسطين في قطاع غزة.

وأضاف السفير الفلسطيني في روسيا، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن ما حدث في غزة نتيجة طبيعية للممارسات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية تعمل دائمًا على التعريف بالشعب الفلسطيني ومعاناته.

وأكد السفير الفلسطيني في روسيا: "نريد إقامة دولة فلسطينية كاملة تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس".