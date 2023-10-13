غدًا.. انقطاع المياه 4 ساعات بالأدوار العليا في سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن انقطاع المياه بالأدوار العليا بمدينة طما، وقرى السكساكا، وقاو غرب، ومشطا، والعتامنة، وكوم العرب، والمدمر، وكوم اشقاو، والسعادة، والحسامدة والحديقة بمركز طما بسوهاج، غدًا السبت، في تمام الساعة الواحدة صباحًا وحتى الخامسة فجرًا من نفس اليوم ولمدة 4 ساعات.

صرَّح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفًا أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة بالمحطة.

وأوضح حسن محمود، مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg وأنه سيتم تشغيل كل المحطات الارتوازية بكامل طاقتها، كما تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.