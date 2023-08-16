اليوم.. قطع المياه عن قريتى "كوم الصعايدة" و"مزاتا" بمركز جرجا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن قطع المياه عن قريتى كوم الصعايدة ومزاتا بمركز جرجا، اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة واربعون دقيقة مساءً وحتى الرابعة من صباح الخميس الموافق 18 من نفس الشهر، ولمدة ٤ ساعات، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الإحلال والتجديد لتنفيذ قطعية على خط قطر 10 بوصة بلاستيك وتركيب محبس 10 بوصة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه يتم خلال تلك الفترة الدفع بسيارات مياه نقية مجانا لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.