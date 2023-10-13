بالتزكية.. أحمد عبدالمالك نقيبًا للأطباء بالبحر الأحمر

شهدت انتخابات نقابة أطباء البحر الأحمر، اليوم الجمعة، والتي تنعقد بمقر النقابة بمدينة الغردقة، إقبالًا ملحوظًا منذ فتح الصناديق، والتي من المقرر إغلاق باب التصويت بها في الخامسة مساء اليوم.

وتم اختيار الدكتور أحمد عبد المالك نقيب الأطباء بالبحر الأحمر بالتزكية دون ترشح منافس له للمرة الثانية على التوالي.

وكشفت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بالبحر الأحمر، عن أنه يتنافس 4 مرشحين فوق السن على مقعدين، وهم الدكتورة أسماء يوسف محمد مبارك، والدكتورة مروة حمدي، والدكتور صموئيل توفيق بشاي، والدكتور أمجد كامل عطية.

فيما يتنافس 3 مرشحين تحت السن على مقعدين، وهم الدكتور أحمد عبد الشافي طلبة، والدكتور إسلام عبدالرشيد، والدكتور محمدالنجار