الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود مسلم: مخازن الهلال الأحمر امتلأت بدماء المصريين دعمًا للقضية الفلسطينية

الكاتب الصحفي محمود
الكاتب الصحفي محمود مسلم

قال محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت قوية وواضحة وصريحة وشجاعة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسية" مع الإعلامي أحمد الطاهري والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر مع القضية الفلسطينة قلبًا وقالبًا، لافتًا إلى أن درجة من النضج والتعاطف مع غزة من المصريين بالعمل الحقيقي دون مزايدة أو ضغوط على القيادة السياسية، ونرى الأطفال أيضًا متعاطفين مع ما يحدث في الشاشات.

وأوضح أن حملات التبرع بالدماء كبيرة، والهلال الأحمر امتلأت مخازنه وثلاجاته بدماء المصريين الذين يدعمون القضية الفلسطينية بكل صدق.

وتابع: "القضية الفلسطينية ليست مصرية أو إقليمية وإنما هي قضية إنسانية وما يحدث في غزة هو انتهاك لكل معايير الإنسانية".

وأكد أن مؤتمر وزير الخارجية الأمريكي ونتنياهو، أمس، كشف عن طريقة تعامل غير مسبوقة، ولم يتحدث أي منهم عن المدنيين الذين يقتلون في غزة، مطالبا وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزراء الخارجية العرب بجولات في أوروبا والخارج لفضح ممارسات إسرائيل وما يحدث في فلسطين.

محمود مسلم القضية الفلسطينية غزة فلسطين الهلال الأحمر

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