أكرم القصاص: الحل النهائي للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن الحل النهائي للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين ولا بديل عنه.

وأضاف “القصاص” خلال خواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن كلمة الرئيس في حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية أكدا أن مصر لديها أكبر جيش عربي في المنطقة ومتملك القوة الشاملة، وأن القوات المسلحة على درجة عالية من التحديث.

كما أشار إلى أن القوات المسلحة قوة رشيدة تحمي ولا تهدد، فمصر حاربت ودفعت ثمنًا كبيرًا، وبالأمس تم استعراض أعلام الدول العربية الشقيقة التي شاركت في العبور.

وأكد أن الرئيس تحدث عن المواقف العربية وأهمية وجود موقف عربي موحد، ومن رسائل أمس أن مصر عرفت الحرب والنصر ولديها جيش رشيد ضد التدخلات الخارجية، لأن التدخلات الخارجية سبب 90% من مشكلات هذه المنطقة".

أكرم القصاص: موقف مصر منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة واضح

وأوضح أنه منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة اتخذت مصر موقفًا واضحًا، حيث أوقفت مصر العدوان الإسرائيلي من قبل، لكن في هذه المرة الهجمات شديدة في ظل وجود مسؤولين إسرائيليين فاشيين ويريدون إبادة الفلسطينيين ويصفون الفلسطينيين بأوصاف واضحة.