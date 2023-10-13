كفرالشيخ تنتفض لأجل فلسطين.. إقبال كبير على التبرع بالدم

توافد الآلاف من أهالي محافظة كفرالشيخ، على النقطتين اللتين حددهما التحالف الوطني التنموي من أجل التبرع بالدم لأهالي قطاع غزة، تعبيرًا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، رافعين شعار “مصر وفلسطين شعب واحد ودم واحد”، مثنين على موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعمه المستمر للقضية الفلسطينية.

وحدد التحالف الوطني نقطتين للتبرع بالدم هما مسجد الاستاد بمدينة كفرالشيخ، والمسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق، واللذان يعدان من أكبر وأشهر المساجد على مستوي المحافظة.

وأكد محمد الأطير، عضو التحالف الوطني ومنسق حملة التبرع بالدم في كفرالشيخ، أنهم استقبلوا عددًا كبيرًا من أهالي المحافظة راغبين في التبرع بالدم لسكان قطاع غزة تلبية لنداء ومبادرة التحالف الوطني التنموي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنهم قد عملوا على تنظيم توافد المتبرعين من خلال عدد من متطوعي التحالف.

أكد محمد عبدالله، أحد أهالي كفرالشيخ المتبرعين بالدم، أنه قد جاء استجابة لدعوة التحالف الوطني في إطار دعم سكان قطاع غزة في معاناتهم وإحساسًا بالمسئولية الوطنية تجاه دعم القضية الفلسطينية التي هى مترسخة في وجدان وقلب كل مصري منذ قديم الأزل وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عنها، ويتجسد ذلك فيما يبذله الرئيس عبدالفتاح السيسي من جهود كبيرة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على أهالي غزة وأيضًا الوقوف بجانبهم في تلك المحنة ومدهم بالمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية المختلفة.

وأوضحت هدى أبوهلال، ربة منزل بكفرالشيخ متبرعة بالدم لأهالي غزة، أن رؤية الأطفال المصابين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة هو ما دفعها إلي ترك منزلها والاستجابة لدعوة التحالف الوطني في التبرع بالدم دعمًا لقطاع غزة في تلك الهجمات العنيفة التي يتعرضون لها، مؤكدة أن استهداف الأطفال والنساء في تلك الحرب شيء صعب للغاية.

وأضاف محمد الشرقاوي، أحد أهالي كفرالشيخ المتبرعين بالدم لأهالي غزة، أن الشعب المصري يقف دومًا بجانب الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ ومازلنا نكمل هذا النهج والوقوف بجانبه في كل المحن، وأن التحالف الوطني قد التفت لذلك بشكل رائع وعمل علي تقديم كافة أنواع الدعم لسكان القطاع.