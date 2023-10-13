وزير الأوقاف يفتتح مسجد الدكتور محمود مدني بقرية الراشدة في الوادي

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مسجد الدكتور محمود مدنى بقرية الراشدة وأقيم بالجهود الذاتية بتكلفة 4،5 مليون جنيه بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق والدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والمهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء البرلمان بالمحافظة وأهالي قرية الراشدة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمسجد 360 متر مربع وملحق به أماكن الوضوء ودورات مياه مجهزة بأحدث طراز على مساحة 60 متر مربع ومصلى للسيدات على مساحة 60 متر مربع ويضم مئذنتين بارتفاع 42 متر وتم بنائه بتبرعات وجهود الأهالى وأطلق عليه اسم الدكتور الراحل محمود مدنى خليل إبن قرية الراشدة تقديرًا لجهوده وتفانيه فى خدمة أهالى قريته.

وأدى وزير الأوقاف خطبة الجمعة من المسجد الذى جرى افتتاحه وتم نقل شعائر الصلاة على قنوات التلفزيون المصري وكانت خطبه الجمعه عن موضوع الوعي الرشيد وأثره في مواجهة التحديات"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى.

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الدكتور محمود مدني

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الدكتور محمود مدني

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الدكتور محمود مدني