وزير الأوقاف يكرم الفائزين بمكافأة التميز الوظيفي ويمنحهم مكافأة مالية وشهادة تقدير

كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عدد من أئمة المساجد بالوادى الجديد على هامش زيارته للمحافظة وذلك لفوزهم بجائزة التميز الوظيفي من مديرية أوقاف الوادي الجديد كل من محمد ناصر أحمد أيوب إمام المجمع الإسلامي بالخارجة، والشيخ محمد محمود محمد بهلول إمام المجمع الإسلامي بالداخلة، وفاز كلا منهما بجائزة قدرها 5 آلاف جنيه وشهادة تقدير وذلك بناءً على تقرير مديرية أوقاف الوادي الجديد، وما قدمه رئيس القطاع الديني واللجنة المختصة بديوان عام وزارة الأوقاف.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت مؤخرًا عن إطلاق جائزة التميز الوظيفي لتكريم أفضل العاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها بكل محافظة على حدة، وسيتم التنسيق مع رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بديوان عام الأوقاف والجهات التابعة لها ومديري المديريات والإدارات ومديري مناطق هيئة الأوقاف وغيرهم من القيادات بشأن ترشيح المتميزين، وسيكون التكريم ماديًا ومعنويًا، وتشمل الجوائز أفضل مائة موظف على مستوى الجمهورية للعام 2023م.

كما تقرر أنه لا يحق للموظف الذي يفوز بالجائزة التقدم لها قبل مرور عامين من تاريخ حصوله عليها، بما يعني أنه يمكن للموظف المتميز التقدم للجائزة كل ثلاث سنوات وفق ما سبق نشره في هذا الشأن.

التكريم

التكريم