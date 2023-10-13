الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قرار إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

طالبت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إسرائيل بإلغاء قرار إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن عملية الإجلاء مستحيلة من دون أن تتسبب في عواقب إنسانية مدمرة.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: هذا يعادل أن حوالي 1،1 مليون شخص يجب عليهم الرحيل، مشيرا إلى أن الأمر ينطبق على جميع موظفي الأمم المتحدة وجميع المقيمين في مرافق الأمم المتحدة، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات.

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 وأوضح "دوجاريك" أن المنظمة طلبت من إسرائيل إلغاء هذا القرار لأن عملية إجلاء بهذا الحجم مستحيلة من دون أن تتسبب في عواقب إنسانية مدمرة.

فيما اعتبر مبعوث الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رد المنظمة الدولية على تحذير إسرائيل المبكر لسكان غزة بأنه أمر مخزٍ، على حد تعبيره، وفقا لما نقلته فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

جيش الاحتلال يدعو أهالى غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

وفي وقت سابق من اليوم، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة.

جاء هذا وفقًا لبيان نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، على موقع التواصل الاجتماع "إكس".

وتابع البيان: "لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان يسمح بذلك، ممنوع الاقتراب من منطقة السياج مع تل أبيب". 

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وأشار جيش الاحتلال إلى أن حماس تختبئ داخل مدينة غزة في الأنفاق تحت البيوت وداخل مبانٍ مكتظة بالسكان الأبرياء.

وتابع البيان: "يا سكان غزة، عليكم التوجه جنوبًا حفاظًا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم، وأبعدوا أنفسكم عن مخربي حماس الذين يستخدمونكم دروعا بشرية". 

وأكد جيش الاحتلال، في بيانه، استمراره في شن الغارات والعدوان على قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

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