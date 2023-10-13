الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الأوقاف يفتتح قاعة مناسبات المجمع الإسلامي بالداخلة بـ4 ملايين جنيه

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،  دار مناسبات المجمع الاسلامي الكبير بالداخلة فى محافظة الوادي الجديد بتكلفة 4 ملايين جنيه وتبلغ مساحتها 300 متر مربع لإقامة جميع المناسبات والحفلات والمراسم وملحق بها بالدور الأول علوى قاعة متعددة الأغراض لخدمة رواد المجمع الإسلامي الكبير بالداخلة،  حيث حضر الافتتاح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

افتتاح دار مناسبات المجمع الإسلامي

وقال الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة،  إن قاعة مناسبات المجمع الإسلامي بالداخلة جرى إنشائها بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه والذي تتبع المجمع المقام على مساحة 2000 متر، ويتكون من طابقين يضم الطابق الأول مسجد على مساحة 1200 متر، ويستوعب 1500 مصلى ودار مناسبات ومكتبة عامة وتحفيظ قرآن، ومصلى للسيدات و13 دورة مياه.

وأضاف شاهين، أن الملحقات على مساحة 150 مترا مربعا وتشمل بالدور الأرضى مريضة وعدد 12 دورة مياه، ومصلى سيدات بالدور الأول علوى أعلى الملحقات على مساحة 120 مترا مربعا ويستخدم مصلى سيدات ومكتب تحفيظ قرآن مؤكدا أن صحن المسجد تم إنشاؤه على مساحة 1300 متر مربع.

وأكد شاهين، أن المسجد وملحقاته يخدم سكان مركز الداخلة وعددهم 25 الف نسمة يعتبر المجمع اكبر مجمع بالمحافظة وتقام به كل المناسبات والحفلات والافراح والجنازات حيث يقع وسط الكتلة السكنية داخل مدينة موط.

وأشار شاهين،  إلى أن ذلك يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لعمارة بيوت عز وجل مبنى ومعنى بصفة عامة، ولا شك أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمارة بيوت الله عز وجل وتوجيهه بتطوير وتوسعة كافة المساجد بما يليق بمكانتها وحرصه على افتتاح هذه المساجد حتي تخدم المواطنين في كل مكان.
وتفتتح وزارة الأوقاف 16 مسجدًا يوم الجمعة، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 4 ) مساجد صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من بداية حتى تاريخه ( 243 ) مسجدًا منها ( 175 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 68 ) مسجد صيانة وتطوير.

 

 

وزير الأوقاف دار مناسبات المجمع الاسلامي محافظة الوادي الجديد بتكلفة 4 ملايين جنيه مصلى سيدات

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