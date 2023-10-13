"الصحة العالمية": مستشفيات غزة وصلت إلى نقطة الانهيار

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المستشفيات في غزة وصلت إلى نقطة الانهيار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

غزة تحولت إلى منطقة منكوبة

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، تفاصيل الوضع الإنساني في قطاع غزة، قائلًا: “غزة تحولت إلى منطقة منكوبة والخدمات الصحية والوقود على وشك النفاد”.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجرف العديد من الأحياء السكنية في قطاع غزة، ويستهدف تدمير المباني والمنازل والبنى التحتية في غزة بالأحزمة النارية.

وأضاف: "على المجتمع الدولي وجميع دول العالم التحرك الشعبي بالوقوف تضامنًا مع قطاع غزة، وكل تأخير في دعم غزة يعني مزيدًا من الـشـهـداء والجرحى والدمار والتهجير القسري والعقوبات الجماعية".

وأكد عبدالعاطي أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب انتهاكات وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، وينفذ تهجيرًا واسعًا لقرابة مليون فلسطيني ويطلب منهم إخلاء منازلهم، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي عاجز عن التدخل في حل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع على أساس الشرعية الدولية.