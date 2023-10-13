الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وليد الركراكى: كأس إفريقيا المقبلة لن تكون سهلة.. وهدفنا الذهاب لأبعد نقطة

وليد الركراكي
وليد الركراكي

أكد وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، على صعوبة مهمة فريقه، خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، مضيفا أن اللاعبين لديهم الرغبة في تحقيق لقب البطولة.

وكانت قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023، قد أوقعت منتخب المغرب، في مجموعة ضمت كل من الكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وتنزانيا.

وقال الركراكي في تصريح نشره الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم عبر "يوتيوب"، عقب انتهاء مراسم القرعة: "كنا نعلم أن النسخة المقبلة لكأس الأمم الإفريقية ستكون من أقوى النسخ في تاريخ المسابقة، لا يوجد مجموعات أو منتخبات سهلة، أوقعتنا القرعة مع منتخبات ستتواجد معنا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

يجب احترام الجميع

وتابع الركراكي: الآن يجب علينا التحضير لمنافسات أمم إفريقيا، أصبحنا نعرف منافسينا. كما قلت من أجل المشاركة في مثل هذه النوعية من البطولات، يجب احترام الجميع، أما من وجهة نظري مجموعتنا متوازنة، لذلك سنحاول الذهاب إلى أبعد مدى في كأس أمم إفريقيا".

وأوضح مدرب "أسود الأطلس": "كما شاهدتم المجموعات الأخرى ليست سهلة، هناك منتخبات تريد الظفر بهذه الكأس ونحن نريد ذلك، ولكننا سنحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة".

وواصل الركراكي حديثه: "أعتقد المجموعة الحالية من اللاعبين ترغب في تحقيق لقب مع المنتخب، لكن المهمة لن تكون بالسهلة، وسنحضر لهذه البطولة بشكل جيد".

واختتم مدرب المنتخب المغربي، تصريحاته قائلًا: "لدينا الخبرة الكافية كلاعبين أو مدربين في هذه البطولة، ونعلم صعوبة المباريات التي سنخوضها، والأهم هو أن نكون على أتم الاستعداد لكأس أمم إفريقيا".

وليد الركراكي منتخب المغرب الكونغو الديمقراطية زامبيا تنزانيا كأس أمم إفريقيا 2023

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