التصريح بدفن جثة سيدة لقت مصرعها على يد نجلها بحلوان

صرحت نيابة حلوان الجزئية بدفن جثة سيدة توفت متأثرة بعدة طعنات على يد نجلها، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها وبيان سبب الوفاة.

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا يفيد وصول أحمد عبد الحميد أبو السعد، 21 سنة، سائق، مقيم بمنطقة عرب الوالدة التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، متوفى إثر إصابته بجروح نافذة بالبطن.

رجال المباحث يفحصون البلاغ

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وبين شقيقه محمد عبد الحميد أبو السعد، 28 سنة، سائق ومقيم بمنطقة عرب الوالدة محل الواقعة.

وتبين أن المتهم قبل الواقعة ذهب إلى مسكن والدته بمنطقة عرب الوالدة التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، وتعدى عليها لفظيًا بسبب خلافات مالية.

بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وبناء عليه تحرر المحضر اللازم.