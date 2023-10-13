تقرير: الأصول الروسية فى دول "السبع" ستبقى مجمدة حتى تقديم التعويضات لأوكرانيا

أفادت وكالة ANSA الإيطالية، نقلًا عن بيان صادر عن اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع، بأن الأصول الروسية في تلك الدول ستبقى مجمدة "حتى دفع التعويضات" لأوكرانيا.

وأشارت الوكالة إلى أن قيمة الأصول الروسية المجمدة في دول مجموعة السبع تقدر بحوالي 280 مليار دولار.

وأعلن وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، خلال مؤتمر صحفي، أن دول مجموعة السبع أكدت عزمها على مواصلة التعاون الرامي إلى دعم أوكرانيا على المدى الطويل، بما في ذلك الدعم في مجال إعادة الإعمار.

وأشار الوزير الياباني إلى أن اجتماع وزراء مالية دول المجموعة عقد بمشاركة وزير المالية الأوكراني سيرجي مارتشينكو.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح في وقت سابق بأن الدول الغربية تدرس الأسس القانونية لتسليم الأصول الروسية المجمدة في الغرب لأوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي جمدت نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية، لكن الاتحاد لم يتمكن من إيجاد المبررات القانونية لمصادرة تلك الأصول.