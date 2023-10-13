الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النمسا تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها فى هجوم على إسرائيل

السلطات النمساوية
السلطات النمساوية

أعلنت السلطات النمساوية عن مقتل اثنين آخرين من مواطني البلاد في إسرائيل جراء هجوم فصائل فلسطينية، لتصل حصيلة الضحايا النمساويين إلى 3 قتلى.

ونقلت قناة OE24 النمساوية عن خارجية البلاد قولها، إن المواطنين الاثنين "راحا ضحايا العنف من جانب الفصائل الفلسطينية".

وكانت الخارجية النمساوية قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل مواطن نمساوي في إسرائيل، كان يحمل جنسية مزدوجة.

يذكر أن الفصائل فلسطينية شنت هجوما واسعا على بلدات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الجاري وأطلقت آلاف الصواريخ على المدن الإسرائيلية في إطار عملية "طوفان الأقصى". وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد الفصائل الفلسطينية في غزة، بينما أعلنت القيادة الإسرائيلية عزمها "محو الفصائل الفلسطينية عن وجه الأرض".
وقالت السلطات الإسرائيلية أن عدد القتلى جراء الهجوم بلغ أكثر من 1300 شخص.

السلطات النمساوية إسرائيل الضحايا المواطنين العنف

الأكثر قراءة

عاجل.. مدير مركز الشرق للدراسات: أمريكا أعطت بطاقة بيضاء لإسرائيل حول استخدام الأسلحة

أحمد ثروت يكشف تفاصيل قاسية عن مرضه النادر وكيف اكتشفه

الإمارات تنفى وصول طائرة أمريكية إلى أراضيها دعمًا لإسرائيل

استقالة وزيرة الإعلام الإسرائيلية من منصبها

وزارة الصحة: مقتل 1537 فلسطينيا وإصابة 6612 فى غزة

الرئيس السيسى فى حفل الكليات العسكرية.. رسائل حاسمة عن القضية الفلسطينية وأمن مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصري !

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

عبدالوهاب داود

لماذا يكره "الإخوان" محمد صلاح؟!

جلال حمام

خلى السلاح صاحى.. عدونا غدَّار

محمد الراعي

4 مكاسب للمنتخب أمام زامبيا رغم خطايا فيتوريا

خالد حريب

كلمة الرئيس.. خارطة طريق لإنقاذ القضية الفلسطينية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مباحثات بين سامح شكرى ووزيرة خارجية اليابان حول التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل