لما تم السماح لشركات التكنولوجيا الكورية بشحن أدوات صنع الرقائق الأمريكية؟

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، منح صانعي الرقائق الكوريين تنازلاً لأجل غير مسمى بشأن بعض حظر تصدير التكنولوجيا، وهو استثناء قد يسمح لهم بالسيطرة على أسواق الرقائق في الصين



ووفقاً لصحيفة آسيا تايمز، فإنه سيتم السماح لشركات التكنولوجيا الكورية الجنوبية بشحن أدوات صنع الرقائق الأمريكية إلى مصانعها في الصين دون طلب إذن من السلطات الأمريكية، وهو امتياز لحظر التصدير يهدف إلى إبقاء سيول متماشية مع الحرب التكنولوجية الأوسع التي تشنها واشنطن على الصين.

قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، إن وزارة التجارة الأمريكية تعمل على تحديث قائمة "المستخدمين النهائيين المعتمدين" الخاصة بها للسماح لصانعي الرقائق سامسونج وإس كيه هاينكس بتزويد بعض أدوات صنع الرقائق الأمريكية لمرافق الإنتاج الخاصة بهم في الصين لفترة غير محددة.

وجه التحديد إلى الكيانات التكنولوجية

تشير القائمة على وجه التحديد إلى الكيانات التي يمكنها تلقي صادرات التكنولوجيا، ولا تحتاج الشركات المدرجة في القائمة إلى الحصول على تراخيص لشحن العناصر التكنولوجية الأمريكية إلى الصين.

وقال تشوي سانج موك، السكرتير الرئاسي الأول للشؤون الاقتصادية في كوريا الجنوبية، ردا على الإعلان الأمريكي: "لقد تضاءلت إلى حد كبير حالة عدم اليقين بشأن عمليات واستثمارات شركات أشباه الموصلات الكورية الجنوبية في الصين".

ومن ناحية أخرى، كان المعلقون الصينيون أقل حماساً للقرار الأمريكي المدروس للغاية.

وقال مستثمر في صناعة الرقائق لم يذكر اسمه لصحيفة The Economic Observer في الصين يوم الثلاثاء: "لا ينبغي النظر إلى القرار الأخير للولايات المتحدة على أنه تخفيف لضوابط تصدير الرقائق في البلاد ضد الصين".

ومن السابق لأوانه القول إن الولايات المتحدة سترفع القيود المفروضة على صناعة الرقائق الصينية بالنسبة لشركات صناعة الرقائق الصينية".

وأشار إلى أن صانعي الرقائق في كوريا الجنوبية يعملون بشكل فردي في البر الرئيسي للصين، وبالتالي ليس لديهم الكثير من التعاون أو الاتصال مع الموردين الصينيين المحليين.

وقال إن الأخبار الجيدة الوحيدة المتعلقة بالإعلان الأمريكي هي أنه سيعزز التعاون الاقتصادي بين الصين وكوريا الجنوبية ويساعد في تخفيف التوترات الجيوسياسية في المنطقة.