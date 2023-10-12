كاتب صحفي: الرئيس السيسي أكد أن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن احتفال مصر اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، يأتي في إطار احتفالها بذكرى مرور 50 سنة على انتصار أكتوبر المجيد.

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مكان الاحتفال والشكل العام هو في حد ذاته رسالة واضحة جدًا للعالم بأن مصر دولة قوية وقادرة، والقوات المسلحة العظيمة هي التي تحمي الأمن القومي المصري، وفي نفس الوقت هذه القوة الشاملة هي قوة رشيدة تحمي ولا تهدد ولا تتدخل في شئون الدول، بل أن مصر طوال الوقت هي أكثر دولة مدركة أبعاد أي تدخلات خارجية، وأن كل شعب أدرى بسياساته.

القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تختلف، فهي قضية مصر وقضية العرب منذ عقود، كما أنها القضية الأساسية لمصر ومصر لن تتخلّ عنها، وقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ذلك.

وأوضح أن العرض العسكري كان واضحًا أنه بمناسبة حرب أكتوبر وبمناسبة تخرّج الكليات العسكرية، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على فكرة الثمن، من الشهداء على مر العصور المختلفة والجنود التي قدمت أرواحها فداءً للوطن ولحمايته.