الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 7 سنوات لمسن متهم بهتك عرض طفلين فى بورسعيد

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين أمجد محمود الكنيسي وأحمد محمد الجمل ومحمد مرتضي مرام وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن المشدد 7 سنوات علي متهم هتك عرض طفلين ببورسعيد.

المشدد 7 سنوات علي متهم هتك عرض طفلين ببورسعيد

تعود أحداث الواقعة إلى 9 مايو الماضي والمتهم فيها مصطفى.م.م، 71 عامًا، على المعاش، حيث هتك عرض المجني عليهما مروان م ا ا ح، وم ن ج بغير قوة أو تهديد، بان قام بحسر ملابسهما عنهما وايلاج عضوه الذكري بدبرهما حال كونهما طفلين لم يبلغا من العمر 18 عاما، واستغل المجني عليهما جنسيا بان ارتكب الجريمه وقام بتعريض حياتهما للخطر.

وشهد والد الطفل المجني عليه الأول بأن والد الثاني أخبره بأن المتهم تعدى جنسيا على نجله المجني عليه بأن قام بحسر ملابسه عنه وإتيانه من دبره، كما حرضه على ممارسة الفجور مع الطفل الثاني نظير تحصل نجله على مبالغ مالية من المتهم، وشهد أحمد طايل رائد شرطة رئيس مباحث قسم شرطة بورفؤاد بأن تحرياته توصلت لصحة ارتكاب الواقعة.

وبسؤال الطفلين أقرّا بأن المتهم قام بحسر ملابسهما عنهما، وتعدى عليهما جنسيا بأن قام بإيلاج عضو الذكري بدبر كل منهما، وحرض المجني عليه الثاني بممارسة مثل تلك الأفعال مع بعضهم البعض، وذلك نظير دفع مبالغ مالية لهما.

وتبين من تقرير الطب الشرعي أن الطفلين تبين خلو الشرج من الإصابات وحكمًا على أنه من المعروف فنيا أن إتيان مثل هذه الأفعال في حالة الحرص واستخدام المزلجات، يمكن أن يحدث دون ترك أثر إصابي يدل عليه.

تهمة هتك عرض جنايات بورسعيد سبع سنوات مشدد

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