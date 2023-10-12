قضت محكمة جنايات بورسعيد، الخميس، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم أحدث عاهة مستديمة لآخر ببورسعيد.

تشكلت هيئة المحكمة من المستشار السيد عبد العزيز محمود وعضوية المستشارين أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبدالله، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية إسماعيل عوكل وسمير خضير.

المشدد 5 سنوات لمتهم أحدث عاهة مستديمة لآخر ببورسعيد

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 من شهر 7 عام 2022 بدائرة قسم الزهور والمتهم فيها م ع س م ا، ويبلغ من العمر 21 عاما حيث أحدث إصابة المجني عليه وليد محمد إبراهيم إبراهيم فرج، وذلك على إثر خلافات سابقة فيما بينهما، حيث توجه المتهم إلى المكان الذي أيقن سلفا تواجد المجني عليه فيه وما أن ظفر به حتى تعدى عليه بالضرب بعده ضربات باستخدام سلاح أبيض سكين استقرت تلك الطعنات بيده اليسرى، فاحدث إصابته التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل بروءها والتي تقدر بنسبه 10%.

وشهد المجني عليه بأنه على إثر خلافات سابقه فيما بينه وبين المتهم وحال وجوده بالكشك محل عمله فوجئ بالمتهم قادمًا نحوه وما ان ظفر به حتى تعدى عليه بالضرب بعدد من الطعنات بواسطة سلاح أبيض سكين كان بحوزته، فاحدث إصابته بيده اليسرى والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل بروءها وأكد أسامة محمد هاشم نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الزهور، بأن تحرياته السرية أسفرت عن صحة ارتكاب المتهم للواقعة.

وثبت من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه إصابته في منتصف بسط ونهاية ثني إصبع الوسطى والخنصر والبنصر لليد اليسرى، مما يشكل بوضعه الراهن عاهة مستديمة تقدر بنسبه 10%.

وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.