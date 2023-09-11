المؤبد لتاجر مخدرات و15 سنة لشقيقته لاتجارهما في المخدرات ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن المؤبد على تاجر مخدرات- هارب-، وشقيقته 15 سنة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 أبريل 2023 بدائرة قسم الجنوب بمحافظة بورسعيد، والمتهم فيها كل من محمد الحاج محمود عوض ويبلغ من العمر 33 عاما، وفوزية الحاج محمود عوض وتبلغ من العمر 38 عاما، حيث حازا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا للاندازول كربو مكسيد في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وحازا بقصد الاتجار كذلك ماده الكيتامين المخدرة.

وشهد محمد سمير محمد العكاوي رائد شرطة ومفتش فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد، أنه بضبط وتفتيش مسكن المتهمة الثانية نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين، عثر به على عدد 700 لفافة لجوهر البودر المخدر، وكذا كيس لمادة الكيتامين المخدرة، ومبلغ مالي 40 ألف جنيها، وهاتف محمول، وبمواجهتها بالمضبوطات أقرت بها.

كما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات المضبوطة تحوي مادة من إحدى مشتقات الإندازول كربوكسيميد المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وأن الكيس البلاستيكي المضبوط يحوي مادة الكيتامين المدرجة بالجدول الثالث من قانون المخدرات.

حكم المحكمة

حكمت المحكمة حضوريا للثانية وغيابيا للأول، بمعاقبة محمد الحاج محمود عوض إسماعيل بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، ومعاقبة فوزية الحاج محمود عوض إسماعيل بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريمها 200 ألف جنيه، عما أسند إليها ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمتها بالمصاريف الجنائية.