كاتب صحفي: المجتمع الدولي يعاني من شيزوفرينيا فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة

قال الدكتور وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي، إن اليوم يعتبر يومًا مشهودًا في تاريخ مصر، بمعنى أن الاحتفال في الأكاديمية العسكرية بتخريج الدفعات من الكليات العسكرية المختلفة، هو في حد ذاته رسالة واضحة للعالم.

وأضاف زين الدين خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن تخريج الدفعة 117 من الكليات العسكرية يعني أن مصر صاحبة تاريخ طويل، لافتًا إلى أنه منذ هذا التاريخ لم تكن دول قد قامت.

خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأوضح أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، سواء الخطاب المكتوب أو الذي صدر من القلب للمصريين، مليء بالرسائل، لا يوجد جملة قالها الرئيس السيسي لم يكن بها رسالة، وكلها رسائل في غاية الأهمية.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي هو مجتمع يعاني من الشيزوفرينيا بمعنى الكلمة، لأنه يمارس الحق في أماكن ولا يمارسه في أماكن أخرى، معقبًا: "ما يحدث في الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي ورد فعل المجتمع الدولي هو قمة الشيزوفرينيا".