الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي: المجتمع الدولي يعاني من شيزوفرينيا فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة

خطاب الرئيس عبدالفتاح
خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الدكتور وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي، إن اليوم يعتبر يومًا مشهودًا في تاريخ مصر، بمعنى أن الاحتفال في الأكاديمية العسكرية بتخريج الدفعات من الكليات العسكرية المختلفة، هو في حد ذاته رسالة واضحة للعالم.

وأضاف زين الدين خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن تخريج الدفعة 117 من الكليات العسكرية يعني أن  مصر صاحبة تاريخ طويل، لافتًا  إلى أنه منذ هذا التاريخ لم تكن دول قد قامت.

خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي 

وأوضح أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، سواء الخطاب المكتوب أو الذي صدر من القلب للمصريين، مليء بالرسائل، لا يوجد جملة  قالها الرئيس السيسي لم يكن بها رسالة، وكلها رسائل في غاية الأهمية.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي هو مجتمع يعاني من الشيزوفرينيا بمعنى الكلمة، لأنه يمارس الحق في أماكن ولا يمارسه في أماكن أخرى، معقبًا: "ما يحدث في الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي ورد فعل المجتمع الدولي هو قمة الشيزوفرينيا". 

 

المجتمع الدولي برنامج الحياة اليوم حفل تخرج الكليات العسكرية الدفعة 117 إسرائيل أبناء الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى فى حفل الكليات العسكرية.. رسائل حاسمة عن القضية الفلسطينية وأمن مصر

الفلسطينى عمر غسان ضمن أوائل خريجى الدفعة 117 من الكلية الحربية المصرية

لماذا يكره "الإخوان" محمد صلاح؟!

رفضت منحه أموالاً.. قرار جديد ضد المتهم بقتل زوجته بحدائق القبة

جهودنا مستمرة لوقف التصعيد الإسرائيلى.. "رويترز" تستعرض رسائل الرئيس السيسى

عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسى وضعت العالم أمام مسئولياته فى إنهاء معاناة الشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

عبدالوهاب داود

لماذا يكره "الإخوان" محمد صلاح؟!

جلال حمام

خلى السلاح صاحى.. عدونا غدَّار

محمد الراعي

4 مكاسب للمنتخب أمام زامبيا رغم خطايا فيتوريا

خالد حريب

كلمة الرئيس.. خارطة طريق لإنقاذ القضية الفلسطينية

علي سعدة

احتفال تخرج.. واستعراض قوة

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مباحثات بين سامح شكرى ووزيرة خارجية اليابان حول التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل