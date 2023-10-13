الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على الوظائف المتاحة على البوابة الحكومية فى 2023

الوظائف الحكومية
الوظائف الحكومية

يبحث الكثيرون عبر محركات البحث ، وخاصة عبر جوجل عن بوابة لوظائف الحكومية فى 2023 ، حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توافر وظائف خالية ، لشغل عدد من الوظائف القيادية بالوزارة ، على أن ينتهي التقديم بها خلال شهر نوفمبر المقبل 2023.

الهلال الأحمر تعلن عن عدد من الوظائف.. تعرف على الشروط

بوابة الوظائف الحكومية

وتضم بوابة الوظائف الحكومة تفاصيل الوظائف التي طلبتها وزارة الزراعة، وهي شغل منصب مدير مديرية بعدد من المحافظات والتي ينتهي التقديم بها في  يوم الخميس التاسع من نوفمبر.

 

الوظائف الخالية

- وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالغربية، وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالشرقية، وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالفيوم، وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالدقهلية، و وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالقليوبية، ووظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة ببنى سويف، و وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بأسيوط، وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالبحيرة، وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بسوهاج، وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية، وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بأسوان،وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالوادى الجديد ، وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالأقصر، وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالسويس وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بدمياط ، وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالقاهرة.

رئيس الوزراء يوجه "التنظيم والإدارة" ببدء إعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بالتربية والتعليم

المهارات المهنية

تتطلب الوظائف ، إجادة أحدي اللغات الأجنبية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة.

ويشترط تقديم  أصل + 7 صور تتضمن ( طلب شغل وظيفة – بيان حالة وظيفية ، شهادة قانونية ،صورة البطاقة الشخصية ، 8 صور شخصية ، بيان أبرز الإنجازات معتمد ، بيان بالمقترحات ، إقرار ذمة مالية – تقارير كفاية لأخر 3 سنوات.

اقرأ أيضاً

"التموين" تعلن عن وظائف جديدة بالشركة القابضة للصوامع

جوجل بوابة الوظائف الحكومية وزارة الزراعة استصلاح الأراضي المحافظات

مواد متعلقة

بوابة الوظائف الحكومية.. الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

لينك بوابة الوظائف الحكومية.. ابحث وقدم عن الوظيفة المناسبة

الأكثر قراءة

عاجل.. رئيستا المفوضية والبرلمان الأوروبى تتوجهان إلى إسرائيل.. اليوم

عاجل.. حماس تدعو للنفير العام فى القدس الشرقية والضفة الغربية.. اليوم

عاجل.. وزير الدفاع الأمريكى يزور إسرائيل ويجتمع بحكومة الاحتلال.. اليوم

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الجمعة 13-10-2023

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 13-10-2023

أول تعليق من فيتوريا على مجموعة منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصري !

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

عبدالوهاب داود

لماذا يكره "الإخوان" محمد صلاح؟!

جلال حمام

خلى السلاح صاحى.. عدونا غدَّار

محمد الراعي

4 مكاسب للمنتخب أمام زامبيا رغم خطايا فيتوريا

خالد حريب

كلمة الرئيس.. خارطة طريق لإنقاذ القضية الفلسطينية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مباحثات بين سامح شكرى ووزيرة خارجية اليابان حول التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل