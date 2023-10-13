تعرف على الوظائف المتاحة على البوابة الحكومية فى 2023

يبحث الكثيرون عبر محركات البحث ، وخاصة عبر جوجل عن بوابة لوظائف الحكومية فى 2023 ، حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توافر وظائف خالية ، لشغل عدد من الوظائف القيادية بالوزارة ، على أن ينتهي التقديم بها خلال شهر نوفمبر المقبل 2023.

بوابة الوظائف الحكومية

وتضم بوابة الوظائف الحكومة تفاصيل الوظائف التي طلبتها وزارة الزراعة، وهي شغل منصب مدير مديرية بعدد من المحافظات والتي ينتهي التقديم بها في يوم الخميس التاسع من نوفمبر.

الوظائف الخالية

- وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالغربية، وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالشرقية، وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالفيوم، وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالدقهلية، و وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالقليوبية، ووظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة ببنى سويف، و وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بأسيوط، وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالبحيرة، وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بسوهاج، وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية، وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بأسوان،وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالوادى الجديد ، وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالأقصر، وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالسويس وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بدمياط ، وظائف خالية لـ مدير مديرية الزراعة بالقاهرة.

المهارات المهنية

تتطلب الوظائف ، إجادة أحدي اللغات الأجنبية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة.

ويشترط تقديم أصل + 7 صور تتضمن ( طلب شغل وظيفة – بيان حالة وظيفية ، شهادة قانونية ،صورة البطاقة الشخصية ، 8 صور شخصية ، بيان أبرز الإنجازات معتمد ، بيان بالمقترحات ، إقرار ذمة مالية – تقارير كفاية لأخر 3 سنوات.