برلمانية: خطاب السيسي رسالة للمجتمع الدولي لإنقاذ شعب فلسطين

ثمنت أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، مؤكدة أن خطابه تضمن رسائل للمجتمع الدولى بضرورة التكاتف وإنقاذ الشعب الفلسطيني من الجرائم اللانسانيه في غزة من الجانب الإسرائيلي.

وقالت أسماء إن الرئيس السيسي وضع الجميع أمام مسئولياته، وكشف بوضوح سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية والتي تتمثل في دعم القضية وإقامة السلام الشامل.

النائبة أسماء الجمال: خطاب الرئيس السيسي رسائل للمجتمع الدولى لإنقاذ شعب فلسطين



وأشارت الجمال إلي أن عقيدة مصر لا تحيد في الدفاع عن قضايا الوطن العربي وعلي رأسها القضية الفلسطينية، وقدمت مصر من أجل ذلك الغالي والنفيس علي مدار تاريخها في الدفاع عن القضيه القوميه الكبري وهى حقوق الشعب الفلسطيني.

قالت أسماء الجمال إن مصر تقود جهود كبيرة كما أن الرئيس السيسي يبذل جهودا في سبيل إنقاذ الأبرياء من المدنيين وإيجاد سبل فوريه لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية إلي المدنيين في غزة، الواقعين تحت المدافع وصواريخ الإسرائيلية.