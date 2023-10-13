دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر اليوم الجمعة 13-10-2023

دعاء يوم الجمعة من الأدعية المفضلة لدى المسلمون فهو يوم مبارك جعله الله للمسلمين يومًا للعبادة والطاعة، وفيه ساعة إجابة، فكان من المستحب الدعاء في هذا اليوم، وتعرض "الدستور" دعاء وأذكار الصباح و أدعية الفجر الجمعة 13-10-2023 مكتوبة.

دعاء يوم الجمعة

"اللهم إني أسألك في هذا اليوم العظيم، يوم الجمعة، أن تفتح لي أبواب رحمتك، وأن تسقي قلبي حبك، وأن تجعلني من عبادك الصالحين، وأن ترزقني من فضلك الواسع، وأن تغفر لي ذنبي، وأن تستر عيوبي، وأن توفقني لما تحب وترضى".

"اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن تجعلني من عبادك الذين يؤمنون بكتابك، ويتبعون سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم".

"اللهم إني أسألك أن ترزقني الرزق الحلال، وأن تجعلني من عبادك الذين يبتعدون عن الحرام، وأن توفقني لما تحب وترضى".

"اللهم إني أسألك أن ترفع عني البلاء، وأن تحفظني من كل مكروه، وأن تجعلني من عبادك الذين يدخلون الجنة من غير حساب".

"اللهم إني أسألك أن تتقبل مني دعائي، وأن تجعلني من عبادك الصالحين، وأن ترزقني من فضلك الواسع، وأن تغفر لي ذنبي، وأن تستر عيوبي، وأن توفقني لما تحب وترضى".

أدعية الفجر

دعاء يوم الجمعة له فضل كبير، فهو يوم مبارك جعله الله للمسلمين يومًا للعبادة والطاعة، وفيه ساعة إجابة، فكان من المستحب الدعاء في هذا اليوم، وفيما يلي بعض الأدعية التي يمكن الدعاء بها يوم الجمعة:

"اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".

"اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل".

"اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى".

"اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر".

"اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات".