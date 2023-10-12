برلمانية: الرئيس السيسي يُراهن على وعي المصريين بحجم التحديات الإقليمية

أشادت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية، مؤكدة أن كلمة الرئيس جاءت وافية وشاملة وعبرت عن ملايين المصريين لأن بها إجابات واضحة وواعية عن القضية الفلسطينية.

وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في تصريحات لها، إن حرص الرئيس السيسي على وصول المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين تأكيد على تمسك مصر بدورها الإقليمي تجاه الأشقاء.

برلمانية: الرئيس السيسي يُراهن على وعي المصريين

وأضافت: كلمة الرئيس السيسي أكدت أنه يُراهن على وعي المصريين وإدراكهم للتحديات الإقليمية الراهنة".