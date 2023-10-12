الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في يومه العالمي... هل تنجح استراتيجيات الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تحل غدًا الجمعة الموافق 13 أكتوبر، ذكرى اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، ولعل أبرز الكوارث التي يعاني منها البشر هي الطبيعية منها، سواء “الزلازل أو الفيضانات أو البراكين”، وفقًا لما أقرته الأمم المتحدة التي تستهدف في هذا اليوم العمل على نشر الوعي بكيفية مواجهة الكوارث الطبيعية، وخاصة في البلدان التي تضم سكان يعيشون تحت خط الفقر، حيث تعتبر الكوارث خطرًا يهدد الجميع.

هيئة إدارة الكوارث الوطنية فى أفغانستان: الزلازل دمرت 13 قرية

إطار سينداي

وتتوافق مبادئ الأمم المتحدة مع إطار سينداي، وهو الاتفاق الدول للحد من الخسائر في الأرواح، وتتضمن المعاهدة 7 أهداف عالمية و38 مؤشرًا لقياس التقدم في هذا الصدد، وهي استكمال لاتفاق باريس، بشأن تغير المناخ.

اليوم العالمي للكوارث 

وتحتفل الأمم المتحدة بهذا اليوم العام الجاري 2023، بعد اعتمادها إعلانًا سياسيًا في مايو الماضي، لتسريع وتيرة العمل على مواجهة الكوارث.

وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث في عام 1989 للتوعية بمواجهة الكوارث، التي تتفاقم سنويًا للحد من مخاطر خسائر الأرواح، وتتسبب في نزوح ملايين من الأشخاص كل عام.

الحد من الكوارث

كل عامين، يعمل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مع المفكرين والممارسين والخبراء والمبتكرين للتحقيق في حالة المخاطر في جميع أنحاء العالم، وذلك بتسليط الضوء على ما هو جديد من المخاطر التي قد ينشأ عنها كوارث، والكشف عن الأنماط المزعجة وفحص السلوك.

وبحلول عام 2030، ومع التوقعات المناخية الحالية، سيواجه العالم حوالي 560 كارثة سنويًا، ويوجد حاليًا، حوالي 75% من الظواهر الجوية المتطرفة منسوبة إلى تغير المناخ، والتي تغذيها انبعاثات الكربون.

ووجدت الأمم المتحدة أن 91% من إجمالي الوفيات الناتجة عن مخاطر الطقس والمناخ والمياه خلال الفترة 1970 - 2019 قد حدثت في البلدان النامية.

اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث مخاطر الكوارث الكوارث الطبيعية الزلازل خط الفقر اطار سينداي

مواد متعلقة

1300 قتيل إسرائيلى حتى الآن.. ومخاوف من زيادة التصعيد

محافظ أسوان يكلف بمتابعة تنفيذ التدريب العملى لمجابهة الكوارث

الأكثر قراءة

استقالة وزيرة الإعلام الإسرائيلية من منصبها

محمود التهامي: "السيد البدوي" أحد الأئمة الأربعة الذين تُشد لهم الرحال

الرئيس السيسى فى حفل الكليات العسكرية.. رسائل حاسمة عن القضية الفلسطينية وأمن مصر

فلسطين حاضرة.. المنتخب الأوليمبى يفوز على الأردن بثلاثية وديًا

عاجل.. قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023.. منتخب مصر يصطدم بـ غانا فى المجموعة الثانية

من فرنسا إلى مصر.. قصة حب خالدة وثقتها زوجة عميد الأدب العربي طه حسين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصري !

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

عبدالوهاب داود

لماذا يكره "الإخوان" محمد صلاح؟!

جلال حمام

خلى السلاح صاحى.. عدونا غدَّار

محمد الراعي

4 مكاسب للمنتخب أمام زامبيا رغم خطايا فيتوريا

خالد حريب

كلمة الرئيس.. خارطة طريق لإنقاذ القضية الفلسطينية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مباحثات بين سامح شكرى ووزيرة خارجية اليابان حول التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل