"سب أمه".. تفاصيل تمزيق شاب جسد شقيقه فى حلوان

فتحت نيابة حوادث حلوان الكلية التحقيق في واقعة قتل شاب شقيقه بسبب خلافات مالية وتعديه على والدته في منطقة عرب الوالدة.

وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا يفيد وصول أحمد عبد الحميد أبو السعد، 21 سنة، سائق، مقيم بمنطقة عرب الوالدة التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، متوفى إثر إصابته بجروح نافذة بالبطن.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وبين شقيقه محمد عبد الحميد أبو السعد، 28 سنة، سائق ومقيم بمنطقة عرب الوالدة محل الواقعة.

تبين أن المتهم قبل الواقعة ذهب إلى مسكن والدته بمنطقة عرب الوالدة التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، وتعدى عليها لفظيًا بسبب خلافات مالية.

تم ضبط المتهم وضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وبناء عليه تحرر المحضر اللازم.