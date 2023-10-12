حلقة ذكر داخل العشيرة المحمدية بمناسبة مولد السيد البدوى (فيديو)

نظمت العشيرة المحمدية، وهى إحدى الطرق الصوفية العريقة، حلقة ذكر داخل منطقة السيد البدوي بطنطا، حيث تتواجد المجموعة داخل الخيمة الخاصة بها بمحيط المسجد الأحمدي، لتنظيم عدة حلقات ذكر بمناسبة مولد السيد البدوي، وشهدت حلقة الذكر مشاركة العديد من مريديه في هذه الفعالية الدينية.

وحضر المريدون من مختلف الأماكن للمشاركة في الاحتفالات، وقد رددوا هتافات للنبي محمد بالصلاة عليه ومدحه، وكذلك هتافات ومدح لشيخ العرب السيد البدوي، أحد الأقطاب الذين يحرصون علي حضور مولد.

وتحظي هذه الفاعليات بإقبال كبير هذا العام، حيث جاءت هذه الاحتفالات بعد 3 سنوات من توقفها بسبب جائحة كورونا، حيث عاد المريدون للتجمع والاحتفال بمولد السيد البدوي بكل حماس وتفاؤل، قامت مديرية أمن الغربية بتوفير تشديدات أمنية كبيرة لضمان سلامة المحتفلين وحفظ النظام العام.

وتجمع المئات من مريدي السيد البدوي في مسجد السيد البدوي بـ مدينة طنطا للاحتفال بهذه المناسبة الدينية، ولاحظ المتواجدون زيادة الإقبال وتوافدًا كبيرًا من المريدين من عدة محافظات للمشاركة في الاحتفالات، ما يعكس أهمية هذا الحدث الديني وتأثير السيد البدوي على الناس في مختلف المناطق.

تعكس هذه الاحتفالات حب وتقدير المريدين للسيد البدوي وتعاليمه الروحية وتعد فرصة للمريدين للتجمع والتواصل مع بعضهم البعض، وتبادل الخبرات الروحية والتعليمات الدينية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاحتفالات تأتي في إطار التقاليد الدينية والاجتماعية للمجتمع، وتعزز الروابط الاجتماعية والروحية بين المريدين، وتعكس أيضًا التعايش السلمي والتسامح الديني في المجتمع المصري.

من جهته، وجه الشيخ حسن أحمد، أحد أقطاب العشيرة المحمدية، دعوة للجميع أن يستمتعوا بهذه الفعاليات الدينية الروحانية وأن يتعاونوا في توفير بيئة آمنة ومريحة للمشاركين، موضحًا أنه من المهم أن يستمر الدعم والاهتمام بالأماكن الدينية والاجتماعية لتمكين المجتمع من الاحتفال بالمناسبات الدينية والمحافظة على التراث الثقافي والديني للبلاد.