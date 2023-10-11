الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القصبى: البدوى خرج مدافعًا عن وطنه ضد الاحتلال.. والمواطنون هتفوا باسمه

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أهمية الانتماء للوطن، فرغم ما واجهه من معاملة من جانب المشركين إلا أنه عندما خرج من بلده التي يحبها قال إنك لأحب بلاد الله إلى ولولا أن أخرجني أهلك ما خرجت هكذا يعلمنا قائد الأمة حب الوطن، وعندما قدم إلي يثرب لتتحول من يثرب إلى المدينة المنورة فاستقبله أهلها بالبشر والترحاب، وفور استقباله في المدينة انشغل الرسول الكريم بتأسيس الدولة الإسلامية وإقامة أمة، ومع كل هذا لن ينسى وطنه وظل منشغلا بوطنه حتى عاد إليه منتصرًا، وهنا يشهد كل أعداء الدين والوطن ويقولوا له أخ كريم وابن أخ كريم.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الرسمية التي أقامتها الطرق الصوفية، مساء اليوم، بمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، بمنطقة الصاري بسيجر في طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لفخامة رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وعضو مجلس النواب، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، الشيخ عبداللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالغربية، الداعية الإسلامي الشيخ جابر البغدادي، والشيخ علاء أبوالعزايم، وعدد كبير من أتباع الطرق الصوفية ومحبي أولياء الله الصالحين.

القصبى نحتفل بقطب الأقطاب سيدي أحمد البدوي الذي لقب بأبي الفتيان

وأضاف القصبي، أننا نجتمع اليوم لنحتفل بقطب الأقطاب سيدي أحمد البدوي، الذي لقب بأبي الفتيان وبالمجاهد والذي خرج مدافعًا عن وطنه ضد الاحتلال وخرج جموع المواطنين يهتفون به، وأقول املأوا الدنيا بسيرة المصطفى والأولياء والصالحين واستخلصوا منها قيم الإخلاص والتعايش وقبول الآخر وتعلموا منها الحفاظ على الوطن وحمايته من الشائعات، وتصدوا بذكر الله لكل من يحاول النيل من الوطن.
وقال الداعية الإسلامي الشيخ جابر البغدادي عضو نقابة قراء القرآن الكريم، إن حب المريدين للعارف بالله السيد البدوي يأتي من حب الله.

بمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي منطقة الصاري أبي الفتيان نقابة قراء القرآن الكريم قطب الأقطاب

مواد متعلقة

محافظ الغربية يستقبل مستشار الرئيس للشئون الدينية قبل احتفالية مولد السيد البدوي

جامعة طنطا: جلسة حوارية للتواصل مع رجال الأعمال والقطاع الصناعى

إزالة 14 حالة تعد ومخالفة بناء في المحلة بالغربية

تحصين 26 ألف رأس أغنام ضد "المجترات الصغيرة" بالغربية

وكيل «تعليم الغربية» يوجّه بمراعاة الغذاء الصحى للأطفال بمرحلتى رياض الأطفال والابتدائية

تحصين 24 ألف رأس أغنام فى الغربية

بـ60 مليون جنيه.. محافظ الغربية يفتتح محطة رفع الصرف الصحي بالسنطة

تحصين 20 ألف رأس أغنام ضد "طاعون المجترات" بالغربية

الأكثر قراءة

الأهلى يكثف مفاوضاته لضم أسامة جلال لاعب بيراميدز

أبرزها "السكر والدواجن".. قائمة السلع المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

“الصحة” ترد على تحذيرات الذهاب للمستشفيات المتداولة عبر "فيس بوك"

انتهاء مهلة تقديم طلب توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية

السجن المشدد 15 سنة لمدرب للاتجار بالمخدرات فى الإسكندرية

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة تخفيض الأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة

حماس: الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة هجّرت ربع مليون فلسطينى