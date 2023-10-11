القصبى: البدوى خرج مدافعًا عن وطنه ضد الاحتلال.. والمواطنون هتفوا باسمه

أكد الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أهمية الانتماء للوطن، فرغم ما واجهه من معاملة من جانب المشركين إلا أنه عندما خرج من بلده التي يحبها قال إنك لأحب بلاد الله إلى ولولا أن أخرجني أهلك ما خرجت هكذا يعلمنا قائد الأمة حب الوطن، وعندما قدم إلي يثرب لتتحول من يثرب إلى المدينة المنورة فاستقبله أهلها بالبشر والترحاب، وفور استقباله في المدينة انشغل الرسول الكريم بتأسيس الدولة الإسلامية وإقامة أمة، ومع كل هذا لن ينسى وطنه وظل منشغلا بوطنه حتى عاد إليه منتصرًا، وهنا يشهد كل أعداء الدين والوطن ويقولوا له أخ كريم وابن أخ كريم.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الرسمية التي أقامتها الطرق الصوفية، مساء اليوم، بمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، بمنطقة الصاري بسيجر في طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لفخامة رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وعضو مجلس النواب، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، الشيخ عبداللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالغربية، الداعية الإسلامي الشيخ جابر البغدادي، والشيخ علاء أبوالعزايم، وعدد كبير من أتباع الطرق الصوفية ومحبي أولياء الله الصالحين.

القصبى نحتفل بقطب الأقطاب سيدي أحمد البدوي الذي لقب بأبي الفتيان

وأضاف القصبي، أننا نجتمع اليوم لنحتفل بقطب الأقطاب سيدي أحمد البدوي، الذي لقب بأبي الفتيان وبالمجاهد والذي خرج مدافعًا عن وطنه ضد الاحتلال وخرج جموع المواطنين يهتفون به، وأقول املأوا الدنيا بسيرة المصطفى والأولياء والصالحين واستخلصوا منها قيم الإخلاص والتعايش وقبول الآخر وتعلموا منها الحفاظ على الوطن وحمايته من الشائعات، وتصدوا بذكر الله لكل من يحاول النيل من الوطن.

وقال الداعية الإسلامي الشيخ جابر البغدادي عضو نقابة قراء القرآن الكريم، إن حب المريدين للعارف بالله السيد البدوي يأتي من حب الله.