موكب للطرق الصوفية والمديريات احتفالًا بالمولد فى بورسعيد (صور)

نظّمت محافظة بورسعيد، بمشاركة أحياء المحافظة والمديريات موكبًا احتفاليًا، الثلاثاء، عقب صلاة العصر من أمام مسجد مريم، ضمن احتفالات المحافظة بالمولد النبوي الشريف.

الطرق الصوفية تحتفل بالمولد النبوي في بورسعيد

وشاركت الطرق الصوفية بالموكب الاحتفالي، الذي انطلق من أمام مسجد مريم نطاق حي المناخ مُرورًا بشارع الثلاثيني حتى شارع صلاح سالم يسارًا إلى شارع أوجيني، ثم الاتجاه إلى ديوان عام بورسعيد والانتهاء أمام المسجد العباسي أقدم مساجد المحافظة.

وخرجت مواكب من أحياء المحافظة مشاركة في الاحتفال بعربات ملونه عليها رسوم وعرائس المولد، وذلك ضمن الاحتفال السنوي المعتاد التي تشارك فيه كافة الأحياء والمديريات بمواكب مختلفة يتم الإعداد لها مسبقا، كما تقوم تلك السيارات بتوزيع حلوى المولد على جميع المشاركين في العرض الذي يعبر شارع التلاتيني بالكامل متجه إلى الجامع العباسي أقدم مساجد المحافظة.

وشاركت مديرية الشباب بموكب بعدد من الأطفال والكشافة، بالإضافة إلي مشاركة فرق السمسمية والفلكلور البورسعيدي الذين قاموا برقصة السمسمية المشهورة خلال الموكب.

وحمل منتمون للطرق الصوفية لافتات عليها عبارات تهنئة لأهالي بورسعيد بمناسبة المولد النبوي، مرتدين الملابس الخضراء، فيما ارتدي آخرون الجلباب الأبيض وحملوا الأعلام ووضعوا "الأوشحة" الخاصة بهم، وتفاعل المواطنون مع الموكب الاحتفالي بإلقاء الحلوى من شرفات منازلهم على المشاركين به، فيما اصطف آخرون على جانبى الشارع لمتابعته في ظل أجواء من الفرحة والسرور.

ومن المقرر أن يستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الموكب أمام المسجد العباسي، وذلك المتبع كل عام حيث يستقبل محافظة بورسعيد الموكب بصحبة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب، ويقدم التهنئة للمشاركين ويلتقط الصور التذكارية مع المشاركين والمواطنين الذين يحرصون علي مصافحة المحافظ وتهنئته بالمولد النبوي الشريف.

احتفالات المولد في بورسعيد

احتفالات المولد في بورسعيد

احتفالات المولد في بورسعيد

احتفالات المولد في بورسعيد

احتفالات المولد في بورسعيد

احتفالات المولد في بورسعيد

احتفالات المولد في بورسعيد

احتفالات المولد في بورسعيد

احتفالات المولد في بورسعيد