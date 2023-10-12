الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الفلسطينية: استشهاد مواطنين برصاص المستوطنين خلال جنازة بالضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم الخميس، أن مستوطنين إسرائيليين قتلوا فلسطينيين اثنين بالرصاص في قرية قصرة بالضفة الغربية اليوم الخميس. 

وتصاعدت أعمال العنف في الأراضي المحتلة في أعقاب الهجمات المتبادلة بين اسرائيل وحماس في نهاية الأسبوع الماضي.

وذكر البيان أن فلسطينيا وابنه أصيبا بالرصاص عندما هاجم المستوطنون موكب تشييع أربعة فلسطينيين استشهدوا في قصرة برصاص مستوطنين مسلحين. 

وتابع: “كانت سيارة إسعاف تنقل الرجل وابنه بعد الهجوم الأولي، أطلق المستوطنون النار على سيارة الطوارئ”.

وأضاف أن مستوطنين مسلحين أطلقوا النار أيضا على مركبات في شوارع مدينتي الساوية والترمسية بالضفة الغربية المحتلة يوم الخميس.

الهلال الأحمر الفلسطيني 

 

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الهلال الأحمر الفلسطينى: غزة تتعرض لهجمات شرسة تخالف القوانين الدولية والإنسانية

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها ساعدت أشخاصا أصيبوا بجروح خطيرة بطلقات نارية في بلدة قبلان بالضفة الغربية يوم الخميس. 

وقال مركز لجان المقاومة الشعبية إن رجلا يبلغ من العمر 63 عاما أصيب بطلق ناري في البطن، بينما نُقل رجل يبلغ من العمر 26 عاما إلى المستشفى.

وقال لجان المقاومة الشعبية، إنه تم الإبلاغ عن ما مجموعه 610 إصابات في الضفة الغربية منذ يوم السبت، 21 منها وقعت اليوم الخميس. 

وقال مركز لجان المقاومة الشعبية إن من بين تلك الإصابات الـ 21، تسببت الذخيرة الحية في إصابة 13 منهم.

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