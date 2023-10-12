قطاع المعاهد الأزهرية يدعو طلابه للمشاركة فى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"

دعا قطاع المعاهد الأزهرية، طلابه بجميع المراحل الدراسية للمشاركة في "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، في دورتها الرابعة عن العام الحالي 2023 /2024، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية كريمة من انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وذلك في الفترة من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر وحتى يوم الأحد 31 ديسمبر 2023.

وكان المجلس الأعلى للثقافة قد أعلن عن إطلاق الجائزة للعام الحالي، بحيث تنقسم إلى فئتين عمريتين، الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 وحتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح أربع جوائز فى كل فرع، قيمة كل منها 40 ألف جنيه مصرى، ويدور موضوع المسابقة هذا العام عن "نصر أكتوبر"، وذلك بمناسبة احتفال مصر بمرور خمسين عامًا على انتصارات أكتوبر المجيد، وبحيث تتمثل فروع جائزة الدولة للمبدع الصغير فى دورتها الرابعة هذا العام، فيما يلي:

أولا: مجال الآداب، وفيه يتم تقديم الأعمال الأدبية للمشاركين في القصة القصيرة، أو الشعر أو التأليف المسرحي للفئتين، على أن يتم تقديمها مكتوبة بصيغة "word" أو "pdf "، وليس بخط اليد.

ثانيا: مجال الفنون، وفيه يتم تقديم الأعمال الفنية للمشاركين في الرسم، أوالعزف على آلة الكمان أو آلة من آلات التخت الشرقي (العود ـ الناي ـ القانون ـ الكمان)، أو الغناء، للفئتين.

ثالثا: في مجال الإبداع والابتكار، وفيه يتم تقديم الأعمال الفنية للمشاركين في مجال التطبيقات والمواقع الإلكترونية، أو الابتكارات العلمية، للفئتين، على أن يتم الاكتفاء بعمل واحد لكل مشارك في أي من الفئات المذكورة السابقة، كل حسب فئته.

ويشترط للمشاركة في نسخة هذا العام من الجائزة أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد فى الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية، وأن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثانى، على أن يتم تقديم الأعمال باللغة العربية فقط، وألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة، وألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى، ولا يحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع.

وفى حالة العمل الجماعى فى فرعى (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تُحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي، (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاثة أشخاص) وتستبعد الأعمال الجماعية فى باقى الفروع، على أن تُستبعد إداريًا الأعمال التى لم تستوف شروط الجائزة، مضيفة أنه فى حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة فى حالة الحصول عليها، ويمكن للراغبين "التقدم إلكترونيًا " عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالجائزة (www.ckp.eg )