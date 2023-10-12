الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حادثة شرف".. المؤبد لمتهمين شرعا فى قتل آخر ببورسعيد

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات بورسعيد بالسجن المؤبد على متّهمين شرعا في قتل آخر ببورسعيد.

تعود أحداث الواقعة إلى 26 مارس 2023 بدائرة قسم المناخ والمتهم فيها ع ا ا ح، وم م ا ا، عاطلين، حيث شرعا في قتل المجني عليه محمد علي إبراهيم السيد عبد الباقي عمدا سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، واعدا لهذا الغرض سلاح ناري بندقية، وذهبا إلى حيث تواجده وما أن ظفرا به حتى قام المتهم الثاني بإطلاق عيارين ناريين صوبه من السلاح الناري، قاصدا من ذلك قتله وانهال عليه الآخر ضربا بالسلاح الأبيض واحدثها إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، إلا أنه قد خابت جريمتهما لسبب لا دخل لارادتهما فيه، وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، وسرقا الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام، وحازا وأحرزا سلاحا ناريا بندقية خرطوش، وحازا وأحرزا اسلحة بيضاء.

وشهد المجني عليه بأنه حال تواجده أمام الحانوت خاصته تفاجأ بقدوم المتهمين نحوه الأول يحمل سلاحا ناريا بندقية خرطوش ويحمل الثاني سلاحا أبيض، فأطلق صوبه الأعيرة النارية فيما قام الأول بملاحقته بالسلاح، قاصدين من ذلك قتله وسرقة الهاتف المحمول الخاص به.

وشهد إسلام السيد مصطفى مكوجي ومقيم بالمنطقة الخامسة بأنه حال تواجده بالحانوت خاصته الملاصق للمجني عليه تنامي إلى سمعه دوي إطلاق نار وباستبيان الأمر أبصر المجني عليه يفر هاربا ومن خلفه المتهمون، وأطلقوا صوبه عيارا ناريا من سلاح ناري بندقيه خرطوش، وأبصر المجني عليه ملقى أرضا ويقوم الأهالي بإسعافه.

وشهد عمر الخولي مقدم شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة المناخ بأن تحرياته السرية توصلت إلى أنه على إثر خلافات فيما بين المجني عليه والمتهم الثاني لرفض الأخير خطبة نجلته للمجني عليه،  قام  الآخر بإشاعة وجود علاقة غير شرعيه فيما بينه وبين نجلة المتهم الثاني، وكان بحوزته أدلة على هاتفه الشخصي تثبت ذلك، وقام بالاستعانة بالمتهم الأول وأعد الأسلحة النارية والبيضاء، وتوجها لمحل عمله للانتقام منه، واطلقا صوبه الأعيرة النارية وقاموا بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض، قاصدين من ذلك قتله، واستوليا على هاتفه المحمول.

وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد علي المُتهمين وأمرت بمصادرة الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة، وألزمتهما المصاريف الجنائية.

محكمة سجن مؤبد جنايات قتل بورسعيد

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