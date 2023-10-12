انخفاض أسعار الذهب فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 2335 جنيهًا للجرام

انخفضت أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية بقيمة 10 جنيهات بعد موجة الارتفاعات في التعاملات الصباحية.

وتستعرض الدستور حركة أسعار الذهب المحلية في الأسواق، وكذلك الأسعار العالمية.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.



وقال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب المحلية سجلت:

سجل عيار ١٨ نحو ٢٠٠١ جنيه.



وسجل عيار ٢١ نحو ٢٣٣٥ جنيها.



وسجل عيار ٢٤ نحو ٢٦٦٩ جنيها.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الجنيه الذهب سجل ١٨٦٨٠ جنيها.

وأوضح عضو شعبة الذهب أن الأسعار لا تشمل المصنعية.



وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية.



وفي سياق متصل؛ صدرت منذ قليل، بيانات التضخم الأمريكية، والتي أظهرت نوعًا من التباين، حيث تجاوز مؤشري أسعار المستهلكين الرئيسي الشهري والسنوي التوقعات، فيما جاءت بيانات مؤشري المستهلكين الأساسي الشهري والسنوي متوافقة مع التوقعات.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي عن شهر سبتمبر 3.7%، وكانت تشير التوقعات إلى ارتفاعه بـ 3.6% فقط، وذلك بعد تسجيله 3.7% في شهر أغسطس الماضي.

أما على أساس شهري فقد ارتفع مقياس التضخم الرئيسي بـ 0.4% في سبتمبر، وكانت التوقعات عند 0.3%، بعد صعوده بـ 0.6% في بيانات شهر أغسطس.

فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي 4.1% في سبتمبر، وهو ما يتوافق مع التوقعات، بعد أن سجل في أغسطس 4.3%، وعلى أساس شهري سجل 0.3% في سبتمبر وفقًا للتوقعات، وذلك بعد أن سجل زيادة بـ 0.3% في أغسطس.