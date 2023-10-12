معلنة دعمها القضية الفلسطينية.. أيتن عامر: "ربنا يحميكوا وينصركوا"

حرصت الفنانة أيتن عامر، على إعلان دعمها القضية الفلسطينية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بالتزامن مع التصعيد الخطير لقوات الاحتلال ضد المدنيين بقطاع غزة.

ونشرت “أيتن” صورة علم فلسطين مكتوبًا عليها “هذا الحساب يدعم القضية الفلسطينية ولا يعترف بأي مسميات أخرى” وعلقت: “ربنا يحميكوا وينصركوا”.

جدير بالذكر أن فلسطين تعرضت لهجمات من إسرائيل نتج عنها استشهاد المئات من الفلسطينيين، حسبما ذكرت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة منى عوكل، وسقط عدد من الشهداء في "بيت حانون" شمال شرق قطاع غزة، اليوم الأحد، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مختلف مدن وبلدات القطاع الفلسطيني.