الرئيس السيسى يشهد عرضًا للفروسية بحفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

شهد حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضًا لفريق الفروسية بالأكاديمية والكليات العسكرية.

استعرض الفريق المكون من فارسات وفرسان مهارات رياضة الفروسية، كما شارك الفائزون والحصول على بطولة الجمهورية والعديد من البطولات الدولية لقفز الحواجز، العرض من فرسان الكليات العسكرية.

وقد شكل فريق الفروسية، العديد من الأشكال الهندسية والعروض القوية، حيث شارك فريق الروسية، طلاب الدورة الأولى فروسية والمنعقدة بالأكاديمية العسكرية المصرية بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يأتى حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة، فقد شهد الاحتفال حضور عدد كبير من قيادات الجيش والدولة، بالإضافة إلى عدد من الأهالي، الذين أبدوا إعجابهم بالاحتفال المميز، والذي يأتي بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر.