الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"اللى هيقربلها هشيله من فوق وش الأرض".. السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا لتدريبات الكليات العسكرية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا لتدريبات الأكاديمية والكليات العسكرية، خلال حفل تخرج دفعة 2023، والتي تأتي بالتزامن مع احتفال مصر بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر.

وفي الفيلم، شهد ترديد عبارة الرئيس السيسي: "قسمًا بالله اللي هيقرب لمصر هشيله من على وش الأرض"، وعبارة أيضًا أكد فيها الرئيس أن الأكاديمية العسكرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها في جميع القطاعات.

وانطلق، منذ قليل، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة.

عبد الفتاح السيسي الكليات العسكرية نصر أكتوبر

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